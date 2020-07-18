В Литве проходит День уличной музыки: музыканты жары не испугались

День уличной музыки, задуманный Андрюсом Мамонтовасом, в этом году проводится в четырнадцатый раз. Он должен был состояться в мае, но мероприятие было отложено из-за карантина. Большинство мероприятий проходят в Вильнюсе, но День уличной музыки также отмечается в Биржай, Друскининкай, Гаргждай, Йонишкисе, Юрбаркасе, Каунасе, Клайпеде, Кретинге, Мариямполе, Обеляй, Приенай, Ритавасе, Шяуляй, Шилуте, Вилкавишкесе и Висагинасе.
Помимо музыкантов, выступающих на улицах города, в Вильнюсе также проходят мероприятия в библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса, где звучит джаз из Литвы и всего мира, музыканты также организуют выступления во дворе библиотеки Адама Мицкевича.
Праздник в Вильнюсе традиционно будет увенчан барабанной импровизацией-процессией Drum2gether, созданной музыкантами и зрителями совместно. К маршу приглашаются все желающие: не обязательно иметь профессиональные инструменты, музыку может создавать каждый. Марш начнется в 8 часов вечера на Ратушной площади, а оттуда на ул. Пилес пройдет шумный марш к Кафедральной площади. Создатель Дня уличной музыки Андрюс Мамонтовас говорит, что он никогда не пропускал эту часть фестиваля: "Drum2gether - венчающая часть Дня уличной музыки. Я всегда стараюсь быть там, я верю, что у меня все получится и в этом году. Это радость в чистом виде".
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