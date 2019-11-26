По данным на 25 ноября, разрешение на проведение такой акции не выдало только Шяуляйское самоуправление. В других городах, с 11 ч. движению в течение нескольких часов могут мешать тракторы. Эта акция - продолжение акции зеленых крестов, которые ставили у дорог Литвы. Цель таких действий - попытка остановить повышение налогов и обратить внимание общества на тяжелое положение фермеров.

Согласно прогнозам, в акции по всей стране примут участие 2000-3000 тракторов. Несмотря на то, что фермеры не планируют блокировать дороги, из-за большого скопления сельхозтехники местами могут образоваться заторы.

Продолжительность акции от 1 до 4 часов.

В соответствии с первичным планом, в каждом районе в акции должны были принимать участие 50–60 единиц сельхозтехники, однако в понедельник вечером речь уже шла об их большем количестве. Например, в Лаздияй планируют приехать 100, а в Каунас 150 тракторов.

Около 150 тракторов прогнозируют на дорогах Бабтайского, Ванджёгалского и Гарлявского староств.

Одна группа протестующих соберется в Бабтайском старостве у магистрали Каунас-Клайпеда, на дороге деревни Канюкай. Другое место протеста намечено на дороге A8, около Ванджёгалы. Третья группа разместится в деревне Казлишкяй, на ул. Гележинкелюко. Всего в акции будут участвовать около 150 фермеров Каунасского района.

"Наши отношения с мэрией Каунасского района хорошие, мы ощущаем внимание местной власти, но общая политика в сфере сельского хозяйства в Литве нас не удовлетворяет", - сказала накануне акции председатель председатель каунасского союза фермеров Генуте Сталюнене.

"Мы надеемся, что акция зеленых крестов и эта акция обратят внимание общества на кризис в секторе сельского хозяйства. Бытует стереотип о хорошей жизни фермеров, но он не имеет ничего общего с реальностью. Последние три года наши фермеры не получали прибыли", – сказал глава Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас.

Ранее фермеры говорили, что если эта акция не даст результатов, то они на тракторах поедут в столицу, сейчас Мацияускас об этом не говорит.

Фермеров запреты властей не останавливают. Например, фермеры Шальчининкай, не получившие разрешения на проведение протеста в своем районе, присоединяются к коллегам в Варене и Вильнюсском районе. Они поедут к зданию самоуправления Вильнюсского района. Начало акции в 11 ч. на Молетском шоссе.

"Нет безвыходного положения. Надо участвовать в протесте. Около 20 тракторов поедут в Варену, еще 10 в Вильнюс. У нас есть разрешение, будет сопровождение полиции. Мы не против власти, мы не отказываемся платить налоги. Просто мы хотим показать, что происходит в деревне, ведь сейчас складывается впечатление, что во всем виноваты фермеры, которые получают много льгот, покупают новую технику и живут в роскоши", – сказал глава Шальчининкской ассоциации земледельцев Камаль Зульфиев. Он был возмущен тем, что не говорят, сколько фермеры должны банкам, ведь без займа новую технику не купишь.

Зульфиев сказал, что они за то, чтобы хорошо жили все слои общества, но нельзя вносить в общество разлад. Сначала надо привести в порядок сборы в бюджет и использование этих средств. Деньгами разбрасываются, а когда они нужны на повышение зарплат учителям, то виноватыми становятся фермеры, несмотря на то, что в последние несколько лет из-за природных катаклизмов они несут большие убытки, им не на что жить.

"Почти все молочники Шальчининкского района на грани банкротства. Людям за килограмм молока платят 21–22 евроцентов. 10 лет назад платили 30–40 центов", – сказал Зульфиев.