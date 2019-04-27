Сегодня участники экспедиций Misija Sibiras во время проходящей на протяжении 12 лет акции "Делаем" приводили в порядок территорию единственного в Вильнюсе караимско-татарского кладбища. Несмотря на то, что кладбище включено в список самых знаменитых европейских кладбищ и по-прежнему остается действующим, находящиеся около них заросли постепенно становятся свалкой.

Проект Misija Sibiras уже 14 лет организует экспедиции в места ссылки и заключения жителей Литвы для того, чтобы сберечь память о них. На этот раз во время акции по уборке территории участники работали в Литве: собирали мусор, очищали прилегающую к кладбищу территорию. Таким образом сообщество проекта призывало не забывать и о могилах литовского и других народов Литвы, а также уделять внимание не только кладбищам, но и окружающей их территории.

"Акция "Делаем" может стать не только способом привести в порядок природу в Литве и во всём мире, но и сделать намного больше. Это может стать способом ознакомиться с историей нашей страны, что мы каждый день делаем в проекте Misija Sibiras. Сообщество караимов и татар является частью истории Литвы, которую мы обязаны сберечь. Мы приводим в порядок ветхие исторические объекты и во время испытательных походов, приглашаем присоединиться к уборке территории всех желающих, поэтому сегодняшняя работа только доказывает ещё раз, что важнейшая миссия проекта происходит здесь, в Литве, а не только во время экспедиций по местам ссылки и заключения жителей Литвы", – заявляет руководитель проекта Misija Sibiras Аисте Эйдукайтите.

В субботу акция "Делаем" проходит по всей Литве. Во время акции Добровольцы собирают мусор и приводят в порядок территорию. Участников инициативы призывают распространять свою работу и в социальных сетях. Также призывают не забывать отметить популярным уже не только в Литве, но и по всему миру популярным тегом #trashtag. Это стало своеобразным вызовом, называемым #Trashtag Challange, во время которого распространяет фотографии, на которых показывают контраст между замусоренной и уже убранной территорией.

Все желающие присоединиться к экспедиции Misija Sibiras'19 в это время приглашают заполнить отборочный анкеты по адресу www.misijasibiras.lt до 5 мая. Организаторы заявляют, что на планирование экспедиций очень много большое влияние имеет поддержка общества, поэтому те, кому важна история, свой вклад в проект могут внести, жертвуя 2% своих доходов или больше на сайте aukok.lt.