В Литве прогнозируют значительное потепление - до 20 градусов

Днем будет облачно, но без дождя. Температура поднимется до 10–14 градусов.
Во вторник погода изменится ненамного. Ожидается переменная облачность, вероятность дождя невелика. Ночью туман – на этот раз на юге страны. Ночью будет 2–7, на взморье 9–11 градусов, на юге и юго-востоке заморозки на почве до 0–3 градусов. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов. С середины недели будет малооблачно и сухо. Настоящее бабье лето!
В среду ночью будет 4–9, на взморье 11–13 градусов тепла, вероятность заморозков невелика, а ночь на четверг будет несколькими градусами прохладнее, снова возможны заморозки.
Днем в четверг, если туман не задержится, будет солнечно и тепло. Температура 16–18 градусов, местами до 19–20 градусов.
В конце недели вероятность дождя по-прежнему будет небольшой, немного усилится ветер. По ночам без заморозков, днем 15–18 градусов тепла.
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