Осадков не ожидается. Ветер будет дуть несильный, только на западе к полудню он усилится. После обеда температура поднимется до 9-12 градусов тепла, на косе, в Жемайтии и на востоке страны будет немного прохладнее.
В среду по-прежнему будет действовать антициклон, поэтому погода не изменится. Как ночью, так и днем будет ясно, без осадков. Днем усилится юго-восточный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.
В четверг по-прежнему будет ясно и сухо. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 8-13 градусов. И ночью и днем будет дуть юго-восточный ветер.
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