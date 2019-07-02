Температура воздуха составит 20–22 градусов тепла, на юго-востоке - 23-24 градуса, а на западе всего 17–19 градусов.

В столице Литвы солнце во вторник будет выглядывать нечасто. После обеда пройдет небольшой дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра составят 15–17 м/с. Воздух прогреется до 22–24 градусов.

В среду через Литву пройдет атмосферный фронт.

Ночь будет облачной. Во многих районах пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, порывы составят 15–18 м/с. Ночью температура будет 9–14 градусов. В среду днем также будет облачно с прояснениями, время от времени будут идти дожди. Ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, местами порывы составят 15–18 м/с. Будет еще прохладнее: температура составит всего 16–21 градус тепла.