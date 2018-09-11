В Литве прогнозируют сильный ветер и осадки

Во вторник в Литве станет прохладнее, дождевые облака ожидаются в западной части страны, на востоке они появятся только к вечеру. Температура поднимется до 22–24 градусов, местами до 25. В тех районах, где пройдут дожди, будет 17–22 градуса тепла. К вечеру усилится ветер, особенно на взморье, где его порывы составят 15–19 м в секунду.

В среду ожидается сильная облачность, возможны осадки и на востоке страны. Ночью будет 11–16 градусов. Местами будет дуть порывистый ветер. Днем дожди ожидаются в основном на севере страны. Ветрено будет и днем, на взморье порывы ветра достигнут 19–20 м в секунду. Температура будет колебаться в пределах 17–22, на юге - 22–24 градуса.

В четверг ночью прогнозируют осадки, температура составит 10–15 градусов. Ветер успокоится, днем без осадков, температура 17–21 градус тепла.