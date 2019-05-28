В Литве прогнозируют сильные дожди

Сильные внезапные ливни, во время которых выпадает до 15 мм осадков в час, прогнозируют и в центральной Литве.

По словам синоптика, местами ливни будут сильными.

Во время грозы поднимется ветер, порывы достигнут 15–20 м/с.

Неспокойно будет и в среду ночью и днем: во многих районах пройдут дожди, днем небольшие, ночью местами с грозами. Порывы ветра достигнут 15–17 м/с.