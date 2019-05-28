В Литве прогнозируют сильные дожди

Дожди должны пройти по всей Литве. На западе прогнозируют затяжные дожди, а на востоке вечером короткие ливни, грозы, их прогнозируют на юге и на востоке страны", - сказал BNS синоптик Гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас.
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Сильные внезапные ливни, во время которых выпадает до 15 мм осадков в час, прогнозируют и в центральной Литве.

По словам синоптика, местами ливни будут сильными.

Во время грозы поднимется ветер, порывы достигнут 15–20 м/с.

Неспокойно будет и в среду ночью и днем: во многих районах пройдут дожди, днем небольшие, ночью местами с грозами. Порывы ветра достигнут 15–17 м/с.

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