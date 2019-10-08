В Литве прогнозируют потепление, вместо снега пойдет дождь

Во вторник будет облачно без особых прояснений. На севере и на западе пойдет дождь. Ожидается небольшой дождь, только у моря вечером осадки прогнозируют интенсивные. Будет дуть сильный ветер, порывы достигнут 15–17 м/с. Ветер и облака не дадут воздуху сильно прогреться, поэтому будет 5–10 градусов тепла. В Вильнюсе без особых осадков, ожидается 6–8 градусов.

В ночь на среду Атлантический циклон принесет еще более высокую облачность, пойдут дожди. Ночью дождь будет интенсивным и продолжительным. Днем слой облаков рассеется, появятся прояснения, поэтому дожди будут менее интенсивными, но частыми. Ожидается сильный ветер. Температура ночью будет 3–8 градусов, днем воздух прогреется до 10–15 градусов.

Дождливым будет и четверг. Ночью будет еще теплее, примерно 6–11 градусов, днем воздух прогреется до 9–14 градусов.