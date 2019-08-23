В Литве прогнозируют по-летнему теплые выходные

Несмотря на обильные осадки в среду, тепло из Литвы не ушло. Над территорией Литвы установилась зона высокого давления, которая обуславливает сухую, солнечную и спокойную погоду.

В пятницу ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до 22-25 градусов тепла.

В Вильнюсе день будет солнечным, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье днем будет ясно, температура в тени составит 22-23 градуса.

В Выходные также ожидается солнечная погода. Ночи будут ясными, ожидается лишь небольшая облачность. Температура ночью будет 10-15, на взморье 16-18 градусов тепла, днем до 23-28 градусов.