В Литве прогнозируют по-летнему теплые выходные

Несмотря на обильные осадки в среду, тепло из Литвы не ушло. Над территорией Литвы установилась зона высокого давления, которая обуславливает сухую, солнечную и спокойную погоду.
В пятницу ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до 22-25 градусов тепла.
В Вильнюсе день будет солнечным, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье днем будет ясно, температура в тени составит 22-23 градуса.
В Выходные также ожидается солнечная погода. Ночи будут ясными, ожидается лишь небольшая облачность. Температура ночью будет 10-15, на взморье 16-18 градусов тепла, днем до 23-28 градусов.
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