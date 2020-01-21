В Литве прогнозируют переменчивую погоду: сильный ветер, грозу и снег

Портал gismeteo.lt сообщает, что на большей части территории Литвы сегодня ожидается высокая облачность, небольшие осадки, а ветер усилится до 15–20 м/с.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что местами возможен не только дождь, но и мокрый снег, а кое-где послышатся раскаты грома.

"Во многих районах, особенно на востоке, на смену дождю придет мокрый снег, кое-где возможны грозы. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 9–14 м/с, порывы ветра будут достигать 15–19 м/с. Температура воздуха составит 2–6 градусов тепла", – сообщает meteo.lt.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют снег и гололед. Сильный ветер прогнозируют и в среду.