Из-за сильного ветра с утра 21 января Клайпедский порт ограничил судоходство. Синоптики сообщают, что сильный ветер сегодня будут фиксировать и в других районах Литвы.
В Литве прогнозируют переменчивую погоду: сильный ветер, грозу и снег
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Портал gismeteo.lt сообщает, что на большей части территории Литвы сегодня ожидается высокая облачность, небольшие осадки, а ветер усилится до 15–20 м/с.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что местами возможен не только дождь, но и мокрый снег, а кое-где послышатся раскаты грома.

"Во многих районах, особенно на востоке, на смену дождю придет мокрый снег, кое-где возможны грозы. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 9–14 м/с, порывы ветра будут достигать 15–19 м/с. Температура воздуха составит 2–6 градусов тепла", – сообщает meteo.lt.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют снег и гололед. Сильный ветер прогнозируют и в среду.

ru.DELFI.lt

В Литве прогнозируют переменчивую погоду: сильный ветер, грозу и снег

Из-за сильного ветра с утра 21 января Клайпедский порт...

Жительница Каунаса пришла в ужас: звуки выстрелов ночью и неприятный сюрприз (3)

18 января вечером жительница Каунаса услышала за окном...

Появились новые детали в расследовании смерти 8-летнего ребенка в Укмерге

В минувшее воскресенье врачи информировали полицию о...

Водитель был осужден за нетрезвое вождение по показаниям свидетелей (2)

Многие думают, что наказать за пьяное вождение могут...

Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...

TOP новостей

Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет (129)

Президент Литвы Гитанас Науседа передумал – он не...

Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...

Советник президента Литвы: премьер низко пал и формулирует необоснованные обвинения (19)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявил, что...

Промышленное чудо под Каунасом: в 2020 году здесь будут работать 5000 человек, возвращаются эмигранты (65)

Каунасская свободная экономическая зона (СЭЗ)...

Жительница Каунаса пришла в ужас: звуки выстрелов ночью и неприятный сюрприз (3)

18 января вечером жительница Каунаса услышала за окном...