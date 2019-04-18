В четверг днем ничто не коснется мощного антициклона, установившегося над Литвой. Будет солнечно и сухо. Над Паневежисом, в Утене и Вильнюсе днем возможно появятся небольшие белые облака. Будет дуть северный ветер, но он будет слабым. После обеда на Куршской косе и в восточной части страны будет 14-16 градусов, в некоторых районах будет до 17 градусов тепла. Теплее всего будет в Мариямпольском и Таурагском регионах – 18-19 градусов тепла, на солнце термометры будут показывать больше 20 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Увеличится не только дневная температура, но и среднесуточная. Она составит около 10 градусов тепла.

Похожей погода будет и в пятницу - ночь будет ясной, спокойной и теплой, без осадков. Температура ночью от 0 до 4 градусов тепла, только местами будут небольшие заморозки - до 1-2 градусов.

В пятницу днем будет малооблачно. Без осадков. Будет дуть слабый ветер переменного направления. В полдень воздух прогреется до 14-18 градусов тепла, теплее всего будет на юго-западе страны и в центральной Литве.

В праздничные выходные облачность увеличится, пройдут небольшие дожди, температура будет несколькими градусами ниже.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы

Россия информировала свои ответственные службы об...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В Литве передано в суд дело о неподобающей рекламе Zero live show в храме (1)

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал...

"Репортеры без границ": в Литве улучшилась ситуация со свободой слова (8)

Ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире...

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)

Президентская гонка в Литве выходит на финишную...

Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие

15% участников опроса считают, что в старости будут...

В Литве прогнозируют очень теплую погоду (2)

В четверг днем ничто не коснется мощного антициклона,...

В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей (1)

Многие, кто по какой-то надобности ездил в...

Комитет Станисловаса Томаса не набрал необходимые голоса для участия в выборах в ЕП (1)

Общественный комитет Станисловаса Томаса, который...