Увеличится не только дневная температура, но и среднесуточная. Она составит около 10 градусов тепла.

Похожей погода будет и в пятницу - ночь будет ясной, спокойной и теплой, без осадков. Температура ночью от 0 до 4 градусов тепла, только местами будут небольшие заморозки - до 1-2 градусов.

В пятницу днем будет малооблачно. Без осадков. Будет дуть слабый ветер переменного направления. В полдень воздух прогреется до 14-18 градусов тепла, теплее всего будет на юго-западе страны и в центральной Литве.

В праздничные выходные облачность увеличится, пройдут небольшие дожди, температура будет несколькими градусами ниже.