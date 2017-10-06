Об этом ученый немецкого Института демографических исследований Макса Планка, старший научный сотрудник Центра демографических исследований Университета им. Витаутаса Великого Доантас Ясилёнис сказал 6 октября на конференции "Демографические вызовы, стабильность публичных финансов и экономический рост" в парламенте.

"(...) Вильнюс в Литве - единственный растущий в плане демографии крупный город, в других городах число жителей сокращается", – сказал Ясилёнис.

По его словам, важно понимать, что стабильность экономики связана со стабильным демографическим развитием.

"У нас рост ВВП один из самых высоких на одного жителя во всей Восточной Европе, он выше, наверное, чем в Эстонии и Польше, Венгрии, однако реальная демографическая ситуация поражает своими непривлекательными показателями. Мы видим обратную связь и это вызывает много вопросов в адрес нашей социальной политики", – сказал он.

По словам Ясилёниса, не стоит радоваться тому, что мы в 2016 г., в отличие от многих новых стран-членов ЕС, достигли показателя рождаемости 1,7 ребенка на каждую женщину.

"Если посмотреть на историю, на 1980 гг. - там было 60 000 новорожденных, своеобразный пик, вот сейчас и получаем дивиденды. Нас немного спасает от быстрого сокращения численности населения это поколение, которым сейчас 27-32 лет.

Но если посмотрим на рождаемость в 2000 гг., это касается тех, кому сейчас 18 лет, мы видим, что их в два раза меньше", – сказал ученый.

Особенно сильные перемены в Литве происходят в такой сфере - женщины позже заводят первого ребенка.

"(...) сейчас детей заводят, когда человек получает образование, начинает работать. Возникает проблема сочетания семьи и работы", – сказал он.

Правда, Ясилёнис заметил, что в Литве стали чаще рожать люди с высшим образованием.

"В случае, когда семьи создают женщины с высшим образованием, семьи бывают стабильнее, выше уровень экономической безопасности, лучше возможность сочетания работы и воспитания детей", – сказал докладчик.

Между тем эмиграцию Ясилёнис назвал одним из самых сложных демографических процессов, поскольку его динамика очень нестабильна.

"Есть ли здесь позитивные перемены? К сожалению, надо признать, что нет. Число эмигрантов остается высоким, есть тенденция роста, некоторые скачки связаны с экономическим кризисом, ЕС. Очень жаль, но, похоже, что за последние два года мы потеряем из-за эмиграции еще около 100 000", – сказал демограф.

По его подсчета, 50 000 человек уехали из Литвы в 2016 г., за 8 месяцев этого года уехали еще 42 000.

"Сначала уезжают мужчины, адаптация, они закрепляются, потом – семьи. Может быть нынешний рост с эти и связан", – предположил Ясилёнис.

Стоит заметить, что со временем эмигрировать становится легче, поскольку налажены определенные сети, есть возможность закрепиться и без знания языка.

"Мы ясно видим, что наибольшая вероятность эмиграции среди менее образованных людей, у которых нет работы", - сказал Ясилёнис, заметив, что по этой причине неизбежна иммиграция граждан Беларуси, Украины, отчасти России.

"Мы должны реально оценивать ситуацию и понимать, насколько реальны наши возможности конкурировать с более развитыми странами за квалифицированную рабочую силу", – заметил ученый, сказав, что по этой причине нужно больше внимания уделять возвращающимся назад эмигрантам.

В период с 2011 по 2016 г. зафиксировано 100 000 эпизодов возвращения эмигрантов.

"Сегодня утверждают, что именно реэмигранты помогут стране выбраться из демографического кризиса. Особенно из кризиса, связанного с рынком труда", – сказал Ясилёнис.

"К сожалению, наши исследования показывают, что большинство возвращающихся снова уезжает. Мы заметили, что если у человека есть опыт миграции, то велика вероятность, что он снова уедет. Здесь важен политический момент", – подчеркнул специалист.

Красноречивы и показатели старения населения Литвы. Оказывается, у больше 1/3 населения в возрасте 30 лет нет шансов дожить до 65-летия.

"Литва в плане статистики смотрится очень печально. Особенно в случае с мужчинами, продолжительность жизни которых в Литве больше чем на 10 лет ниже, чем в среднем в ЕС. К сожалению, в последнее время по этому показателю мы отстает даже от Чехии и Эстонии", - указал демограф.

Оказывается, это в Литве связано с высоким показателем смертности в результате насилия, алкоголизма и болезнями системы кровообращения.

"Положительный момент – смертность среди мужчин с высшим образованием и продолжительность их жизни, число которых в Литве, близки показателям старых членов ЕС", – сказал Ясилёнис.