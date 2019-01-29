Терпение пенсионеров лопнуло: что намерены предпринять юпенсионеры? Почему "Содра", обещавшая, что все пенсии будут доставлены своевременно, сейчас заявляет о расторжении соглашения с компанией Bastaras? Об этом в передаче "День на DELFI" говорили президент Ассоциации пожилых людей и заместитель главы "Содры".

"Урок мы выучили, будем делать все, чтобы это не повторилось", - сказала заместитель директора "Содры" Виолета Латвене.

"Основная проблема - Вильнюс и Каунас. По предварительным данным, в Вильнюсе пенсии не получили 2500 человек, в Каунасе около 1100. Сегодня, пока не проанализировали ситуацию, мы не можем назвать причину.

Наверное, все же основная проблема - неточные адреса. Почтальоны знают, где и кто живет, а новый поставщик услуги этой информацией не располагает.

Не стоит выяснять, кто виноват, но ситуация такова, что долго не менялся поставщик услуги, почтальоны знали, кому, куда нести. Ситуация серьезная и, реагируя на нее, "Содра" готовится расторгнуть договор с Bastarаs и заключить договор с "Литовской почтой", чтобы обеспечить доставку пенсий.

"Литовская почта" доставит пенсии. (…) Мы хотим и надеемся, что уже в пятницу будет начата доставка, но если не удастся, то в понедельник пенсии принесут", - сказала Латвене.

Президент ассоциации пожилых людей Грасилда Макарявичене не скрывала, что оценивает ситуацию очень плохо.

"Очень плохо, люди которые шли на конкурс, должны были быть готовы, а откуда "Содра" знала, кто победит. Надо кончать с этими конкурсами, если люди довольны, зачем новый конкурс, если у людей были графики получения пенсий. В Литве пенсионеры получают самые маленькие пенсии во всем ЕС, люди считают, когда получат деньги, оплачивают коммунальные услуги, наши пенсионеры не могут жить без лекарств, а что остается – 100 евро на месяц. Я виню не "Содру", - сказала Макарявичене.

"Мой телефон звонил и днем и ночью, поскольку стали распространять слухи, что "Содра" больше не будет платить пенсии, вносят разлад, такого не должно быть, а график доставки пенсий должен быть известен, человек должен знать, когда получит деньги. Я встречалась с министром, он переживает, готовы помочь и банки, чтобы выдавать бесплатные банковские карты. Надо делать, хочется, чтобы подобное не повторилось.

(…) Но не пенсионеры не уточнили адреса, все адреса, насколько я понимаю, были на почте. Неужели сложно было по ТВ сказать людям: "Приносим извинения, произошло недоразумение", но, к сожалению, этого не было. "Содра" не знала причину этого в районах. Не люди должны искать, это о людях должны позаботиться", - продолжила она.

По словам Латвене, ситуация на самом деле была сложной, поскольку до 26 января ничего нельзя было сделать.

"Нет сомнений, перед людьми извинились. Мы акцентировали, что надо проявить терпение, что такое случилось в этом месяце. Ситуация болезненная, поэтому мы и предпринимаем такие шаги. (…) Ситуация была сложная, нам приходилось верить тому, что говорил подрядчик. Если он говорит, что пенсии до 26 января доставят, нам надо было ждать. Путь был один - ждать 26 числа.

Мы видим, что проблема с адресами была, это была проблема не только компании, но и люди должны были оценить свою возможности. Видно, был слишком большой поток людей. (…) Соглашения расторгнем в Вильнюсе и Каунасе", - сказала Латвене.

"Мы будем требовать у этой организации, которая не была подготовлена, заплатить пеню", - заявила Макарявичене.

"Будем требовать за всех, кто голодал в эти дни", - продолжила она.

"Урок выучили все - такой конкурс определяется не только буквой закона, мы видим, что надо было выдвигать больше требований, чтобы убедиться в том, что они могут справиться с работой. Не исключено, что подрядчик не изменится, поэтому мы и заключаем новый промежуточный договор с "Литовской почтой", анализируем обстоятельства для нового конкурса. Мы думаем, что самая большая цена всего этого - разочарование пенсионеров, что они столкнулись с этой ситуацией, какого-то финансового ущерба у нас не будет", - сказала Латвене.