Досрочное голосование в зданиях муниципалитетов началось 20 мая. Досрочно можно проголосовать с 20 по 24 мая с 8 до 20 ч.

21 мая досрочно на выборах проголосует президент Литвы Даля Грибаускайте.

Во время первого тура выборов президента в первый день проголосовали 0,7%, во второй – 1,85% избирателей. В общей сложности досрочно проголосовали 10,75% избирателей (вместе с голосовавшими в специальных почтовых отделениях, на дому).

Всего в списках 2 487 745 избирателей, из них около 60 000 тех, кто будет голосовать за рубежом.

Голосование в специальных почтовых отделениях начнется 22 мая и продлится до 24 мая. Так могут голосовать пациенты больниц, хосписом, служащие в армии, заключенные в местах лишения свободы.

Голосование на дому пройдет в пятницу и в субботу. На дому могут голосовать люди 70 лет и старше, если по состоянию здоровья они не могут прибыть на участок.

Выборы в Литве состоятся 26 мая с 8 до 20 ч.

Во втором туре за пост президента борются два кандидата: кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.

На выборах в ЕП можно выбирать из 17 списков: общественный избирательный комитет "Движение президента Роландаса Паксаса", Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская партия зеленых, Литовская социал-демократическая партия, Союз отечества – Христианские демократы Литвы, общественный избирательный комитет "Решающий рывок", Литовская партия центра, "Блок Вальдемара Томашевского" – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, Партия труда, общественный избирательный комитет "Крепкая Литва в единой Европе", Литовская социал-демократическая партия труда, общественный избирательный комитет "Витаутас Раджвилас: давайте вернем себе государство!", общественный избирательный комитет "Поезд Аушры Малдейкене", Литовский союз свободы (либералы), Союз либералов ЛР и партия "Порядок и справедливость".