Голосование проводится в помещениях всех самоуправления с 8 до 20 часов. Это последний день, когда могут проголосовать избиратели, которые не смогут это сделать в воскресенье.

В день выборов голосование на избирательных участках начнется в 7 часов и закончится в 20 часов.

Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них - на места мэров. Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах.

На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 тыс. политиков, в мэры баллотируется более 400.

В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.