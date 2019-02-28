В четверг в Литве продолжается досрочное голосование на выборах советов самоуправлений и мэров.
© DELFI / Karolina Pansevič

Голосование проводится в помещениях всех самоуправления с 8 до 20 часов. Это последний день, когда могут проголосовать избиратели, которые не смогут это сделать в воскресенье.

В день выборов голосование на избирательных участках начнется в 7 часов и закончится в 20 часов.

Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них - на места мэров. Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах.

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На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 тыс. политиков, в мэры баллотируется более 400.

В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.

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