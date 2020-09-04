Правда такой порядок в Литве уже действует. Муниципалитет решает, детям из каких семей надо посещать детский сад в обязательном порядке. Однако, по данным Соцмина, такой возможностью социальные работники пользуются редко.

Чем предложенные Науседой изменения отличаются от имеющихся сейчас, непонятно и специалистам. Кроме того, по словам профессора университета им. Витаутаса Великого Аушры Маслаускайте, такая система вместо пользы может принести вред. Она сказала, что нет никаких сомнений в том, что раннее образование дает немало плюсов, но думать надо об универсальной системе для всех, не разделяя людей на отдельные категории.

Еврокомиссия наблюдает за тем, какие возможности на получение дошкольного образования есть в разных странах.

По данным отчета Eurydice за 2019 год, почти половина стран ЕС гарантирует дошкольное образование для детей с 3 лет, для детей младше трех лет таких возможностей немного. Согласно отчету, Северные, Балтийские и Балканские страны отличаются тем, что в них дошкольное образование доступно всем детям, которые не посещают школу.

Литва попадает в число тех стран, где место детям в яслях (для детей до 3 лет), не гарантируется.

На данный момент в Литве обязательным для всех является только подготовительный класс.

Согласно отчету Eurydice, в начале прошлого года в Литве было 180 000 детей до 5 лет. И несмотря на то, что страны Балтии выделяются как страны с самым дешевым дошкольным образованием в Европе, Литва попадает в список стран, где спрос на места в детских садах для детей до 3 лет выше, чем предложение. ЕС поставил перед собой задачу, чтобы хотя бы 33% детей до 3 лет и 95% детей в возрасте 4 лет и старше посещали дошкольные учреждения.

Литва не попадает не в одну из категорий. По данным Департамента статистики, в Литве всего 29,7% детей до 3 лет ходят в детские сады. В группе детей старше 3 лет в 2019 г. детский сад посещало 65,2% детей.

Всего в 2019 г. детские сады и подготовительные классы посещали 69% детей.

Советник главы Соцмина Эгле Самошкайте сказала Delfi, что по действующему порядку, муниципалитеты решают, дети из каких семей должны обязательно посещать детские сады. Обычно это дети из семей социального риска.

"С социальным риском может столкнуться любая семья – это могут быть разные трудности: нехватка социальных навыков, безработица родителей, смерть в семье, развод, болезни, насилие, злоупотребление алкоголем, наркотическими или психотропными веществами. Если решают, что семья входит в группу социального риска, социальные работники оценивают пакет услуг для семьи необходимый, чтобы семья встала на ноги. Одна из услуг - дошкольное воспитание детей, это значит, что муниципалитет должен обеспечить эту услугу", – указала Самошкайте.



Такие нужды семей, по словам Самошкайте, оценивают индивидуально. По данным Соцмина, в Литве есть 10 600 семей, которые находятся под наблюдением социальных работников и получают необходимые услуги. Однако, по словам Самошкайте, такую услугу, как обязательное посещение детского сада, назначают редко. Эту услугу назначают в двух случаях - когда родителям не хватает социальных навыков, когда речь идет о ребенке-инвалиде со спецпотребностями, но родители или опекуны не создают для него необходимые условия и когда родители или опекуны сталкиваются с большими трудностями, в силу которых не удовлетворяют необходимые потребности ребенка (безработица, отъезд за границу, развод, болезни, исчезновение родителей и т.д.).

В таких случаях за дошкольное обучение ничего платить не надо.

Директор Национальной сети ассоциаций по снижению бедности Айсте Адомавичене сказала, что сама инициатива Науседы приветствуется, поскольку дошкольное воспитание детям из семей, которые сталкиваются с разными трудностями, даст больше возможностей в будущем и принесет пользу родителям в краткосрочной перспективе.

"То, что президент призывает к принятию таких мер, вытащить детей из их окружения, чтобы они видели другую жизнь и получили одинаковый старт с детьми, получающими немало навыков в семье, хорошее предложение. (...) Если детям обеспечивают образование и присмотр с утра до вечера, родителям намного легче найти работу. Что мы видим сейчас, так одна из причин, по которым люди не могут работать - это присмотр за близкими, включая детей", – сказала собеседница.

Однако она сказала, что пока не понимает, чем новое предложение отличается от действующего порядка, гарантирующего ту же услугу.

"Законов может можно принять много, но вопрос – как это будут осуществлять? Ведь такой закон есть и сейчас, но муниципалитеты до конца его не выполняют. Исследование Госконтроля показало, что 30% детей из сталкивающихся с трудностями семей, не посещают детский сад, и тут есть несколько проблем. Первое - до конца не решен вопрос подвоза детей до заведения и второе - нехватка мест в детских садах. Это проблема не только небольших, но и крупных городов", – объяснила Адомавичене причину, по которой до сих пор нешироко применяют обязательное дошкольное образование.

В интервью Žinių radijаs президентская служба уточнила, что в обязательном порядке детские сады должны будут посещать дети 3-5 лет из семей социального риска.

Адомавичене обратила внимание на то, что доставку таких детей в детский сад организовать сложно, поскольку все эти дети должны сидеть в специальных автомобильных креслах.

Самошкайте заверила, что Соцмин уже ведет дискуссии о том, как побудить муниципалитеты направлять больше детей из семей социального риска в детские сады.

"Одна из идей - увеличить в два раза госфинансирование за таких детей. Сейчас половину суммы выделяют из бюджета государства, а другую - из бюджета муниципалитета", – сказала она.

Маслаускайте считает, что идея делить семьи на разные категории - нехорошая.

"Я думаю, если мы хотим сделать обязательным более раннее обучение и хотим получить положительный эффект, то это должно быть универсальное средство. Если новый порядок охватит только семьи из группы риска, появится дополнительная стигматизация. Будто бы государство пытается сделать эти семьи нормальными, показывая другим и им самим, и окружающим, что мы в обязательном порядке пытаемся сделать семьи более цивилизованными. Я думаю, это нехорошая практика", – сказала она.

"Есть и более простые вещи – само управление. Как это осуществят? Как такие семи выявят? Если вы получаете социальные выплаты, значит, должны детей раньше отдавать в детский сад? Тут появляются такие практические моменты, которые сейчас незаметны, о них не говорят", – подчеркнула собеседница.

Маслаускайте сказала, что ей не доводилось слышать, чтобы в какой-то стране обязательными детские сады были только для семей из какой-то социальной группы.

"Ни на Западе, ни в Северных странах этого нет. Может где-то в Центральной или Восточной Европе, но мне о таком слышать не приходилось. В плане социальной справедливости это было бы отрицательным явлением", – считает она.

Адомавичене в свою очередь особой угрозы тут не видит, но выступает за обязательное посещение детских садов всеми детьми.