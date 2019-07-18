Два борта приземлились на базе ВВС Литвы в Шяуляй.
Такие визиты обычно оцениваются как символический жест, акцентирующий обязательства США перед коллективной обороной НАТО, одновременно направляя месседж соседней России.
Истребители, которые трудно обнаружить радарами, прилетели в Шяуляй из Польши, где проходят учения воздушной обороны под руководством США.
"Эти организуемые впервые учения воздушной обороны направляют сильный сигнал о готовности США оперативно реагировать на изменения ситуации в сфере безопасности и участвовать в обороне Балтийских стран, если это потребуется", – заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в присланном комментарии.
Программа производства истребителей F-35 компании Lockheed Martin считается одной из самых дорогих программ развития систем вооружений в истории США.
Эти истребители также закупают Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Дания, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея и Бельгия.
О планах приобретения этих истребителей в этом году заявили Сингапур и Польша.
Их хотела приобрести и Турция, но США отклонили ее просьбу, когда турки решили закупить в России систему воздушной обороны S-400.
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