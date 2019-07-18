В понедельник в Литву впервые прибыли современнейшие американские истребители F-35.
F-35A
© AFP / Scanpix

Два борта приземлились на базе ВВС Литвы в Шяуляй.

Такие визиты обычно оцениваются как символический жест, акцентирующий обязательства США перед коллективной обороной НАТО, одновременно направляя месседж соседней России.

Статьи по теме:
В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты  (36)
Глава НАТО предостерег от шпионажа за странами альянса  (70)

Истребители, которые трудно обнаружить радарами, прилетели в Шяуляй из Польши, где проходят учения воздушной обороны под руководством США.

"Эти организуемые впервые учения воздушной обороны направляют сильный сигнал о готовности США оперативно реагировать на изменения ситуации в сфере безопасности и участвовать в обороне Балтийских стран, если это потребуется", – заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в присланном комментарии.

Программа производства истребителей F-35 компании Lockheed Martin считается одной из самых дорогих программ развития систем вооружений в истории США.

Эти истребители также закупают Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Дания, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея и Бельгия.

О планах приобретения этих истребителей в этом году заявили Сингапур и Польша.

Их хотела приобрести и Турция, но США отклонили ее просьбу, когда турки решили закупить в России систему воздушной обороны S-400.

Статьи по теме:

Кароблис сомневается, что у Литвы есть ресурсы, чтобы помочь США в Персидском заливе (20)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит,...

Общество

В Литву впервые прибыли современнейшие истребители США F-35 (7)

В понедельник в Литву впервые прибыли современнейшие...

Naikintuvas F-35 Estijoje F-15E

В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты (36)

Поклонникам "Формулы 1" эта картина знакома и напоминает...

Иной отдых в Паланге: приглашает читальня-резиденция (2)

На дворе середина лета, туристы и отдыхающие активно...

Официальные цены за роды в Литве и рассказы рожениц: это не взятка, а чаевые (5)

Похоже, что "конверты" быстро уходят из Литвы , особенно...

Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды (2)

Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...

TOP новостей

Saulius Skvernelis Butai Tarandėje Nauji automobiliai

Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (63)

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...

Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (12)

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...

Naikintuvas F-35 Estijoje F-15E

В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты (36)

Поклонникам "Формулы 1" эта картина знакома и напоминает...

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (19)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...