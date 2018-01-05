"Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй", - сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы, лейтенант Арнас Глазаускас.

Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентябре американцев и их истребители F-15.

Официальная церемония передачи миссии состоится в понедельник.

Миссия воздушной полиции НАТО в воздушном пространстве стран Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.

Датчан, которые выполняли миссию с эстонской базы Амари сменят итальянцы с истребителями Eurofighter.