"Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй", - сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы, лейтенант Арнас Глазаускас.
Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентябре американцев и их истребители F-15.
Официальная церемония передачи миссии состоится в понедельник.
Миссия воздушной полиции НАТО в воздушном пространстве стран Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.
Датчан, которые выполняли миссию с эстонской базы Амари сменят итальянцы с истребителями Eurofighter.
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