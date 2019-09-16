Правительство Литвы утверждает, что эти функции передает "Литовской почте" из-за недоразумений с победившими на конкурсах компаниями. Однако аналитик Литовского института свободного рынка считает, что таким образом правительство создает плохой прецедент, вытесняя с рынка частные компании.

По словам главы компании Godlija, которая занимается доставкой пенсий, Римы Банайтене, такое решение правительства - спасение "Литовской почты".

"Это только спасение почты. Хотят передать все в одни руки", – сказала BNS Банайтене.

Глава Соцмина Линас Кукурайтис в минувшую среду на заседании правительства сказал, что каждый раз, когда на конкурсе, объявляемом "Содрой", побеждает не почта, бывает сложно передать адреса получателей пенсий и гарантировать их доставку.

Член Антимонопольной службы Дина Лурье призывала правительство не одобрят поправки к законе о доставке пенсий, поскольку это ограничивает конкуренцию на рынке.

Однако премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что цель таких действий - попытка избежать хаоса, который возник в январе 2019 г. в Каунасе и Вильнюсе, когда поменялся поставщик услуги. По его словам, "Литовская почта" - госкомпания, которая несет и социальную миссию.

Аналитик ЛИСР Гинтаре Держанаускене сказала, что такими действиями правительство создает плохой прецедент. По ее словам, это "варварство" по отношению к другим участникам рынка.

"Это очень плохой прецедент, поскольку причина, по которой решено создать монополию, совершенно неадекватна масштабу проблемы. Этот рынок действовал 20 лет, никаких проблем не было, была конкуренция", – сказала Держанаускене.

"Из-за одной ошибки, которая произошла чисто по вине "Содры" (...) все ждали, когда кто-то оступится и пришли "с планом спасения", сейчас закрывают рынок. Если это прецедент, то каждый раз, когда бизнес будет делать ошибку, будут принимать решение, что государственный бизнес лучше, то вскоре нам придется закрыть рыночный марафон", – сказала аналитик.

Она согласна с утверждением, что это желание спасти "Литовскую почту".

"Причина этого решения настолько неадекватна жесткости решения, не углубляются в корни проблемы, просто рубят топором. В данном случае я не знаю, спасет ли это "Литовскую почту" и надо ли ее таким образом спасать, но в отношении участников рынка - это варварство", – сказала Держанаускене.

После того как "Литовская почта" в январе проиграла конкурс на доставку пенсий, в Вильнюсе и Каунасе эту функцию выполняла компания Bastaras. Однако ее работники не сумели в срок доставить пенсии, поэтому соглашение с компанией было расторгнуто и эту функцию временно передали "Литовской почте".

По словам главы Bastaras Паулюса Ракаускаса, это произошло из-за того, что "Содра" передала компании неточную информацию об адресатах.

"Мы получаем адреса из "Содры". Поскольку по указанному адресу человека не находим, пенсию доставить ему не можем. Второе – есть местечки, где в квитанции указано только название местечка", – сказал BNS Ракаускас.

По его словам, Bastaras не могла предположить, что получит такую неподготовленную информацию, подготовительные работы не проделала "Содра", видимо, предполагая, что в конкурсе снова победит "Литовская почта".

По словам Банайтене, Godlija в январе столкнулась с похожими проблемами.

По ее словам, сложно понять, почему частные компании не подходят для такой деятельности.

"Мы столько лет это делали, никаких жалоб не было (...). И сейчас 7 месяцев никаких жалоб, чем мы не угодили, не понимаю", – сказала она.

Ракаускас считает, что правительство намерено ввести государственную монополию.

Кроме "Литовской почты" Bastarаs и Godlijа, пенсии в Литве доставляют компании Victum, Verpetynė и Rausida. Если эту работу будет выполнять только "Литовская почта", то 5 компаний закроются и без работы останутся 300 человек.

Бамнайтене надеется, что парламент не поддержит это решение правительства.

Ассоциация, представляющая интересы занимающихся доставкой пенсий компаний Bastarаs, Godlija, Victum, Verpetynė и Rausida в мае 2019 года обратилась к депутатам с просьбой остановить поправки к закону, предложенные депутатами Юлюсом Сабатаускасом, Радой Будбергите, Альгимантасом Саламакинасом, Юозасом Олекасом, Раминтой Поповене, Довиле Шакалене и Линасом Бальсисом.

"Некоторые проблемы с доставкой пенсии были только в январе в Каунасе и Вильнюсе, где услуги стала предоставлять компания Bastaras", – указано в обращении ассоциации.

В обращении отмечено, что поправки ограничивают право на конкуренцию, нарушают законы ЕС, приведут к госмонополии, приведут к подорожанию услуг, ухудшат качество услуги и приведут к банкротству нынешних поставщиков услуги.