Если Сейм поддержит это предложение, выходными днями станут и 1, и 2 ноября. Такую поправку к Трудовому кодексу предлагает член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Сейчас в Литве есть 13 праздничных выходных дней.