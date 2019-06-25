В Сейме Литвы будут обсуждать возможность включения с 2020 года в список праздничных дней 2 ноября – день поминовения усопших.
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Если Сейм поддержит это предложение, выходными днями станут и 1, и 2 ноября. Такую поправку к Трудовому кодексу предлагает член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Сейчас в Литве есть 13 праздничных выходных дней.

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