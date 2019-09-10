Неоднократно подчеркивалось, что с 1 января 2020 года жители Литвы будут платить налоги при регистрации загрязняющих окружающую среду автомобилей (больше 130 г CO2 на км). Желающие сменить такой автомобиль на более экологичный смогут получить компенсацию в размере 1000 евро. Министерство подготовило специальное описание порядка выплаты компенсации в рамках соответствующей программы.

На компенсацию могут претендовать только физические лица. Чтобы получить компенсацию, человек должен отказаться от автомобиля, которым пользовался не меньше года. Кроме того, этот автомобиль должны эксплуатировать в течение последних 12 месяцев.

Чтобы получить компенсацию, водитель должен сдать свой автомобиль на металлолом и получить соответствующее свидетельство, кроме того, такой автомобиль надо снять с учета как неэксплуатируемый.

Новый автомобиль, на покупку которого выплатили компенсацию, должен быть более экологичным и должен быть записан на имя человека, который получил компенсацию.

В порядке подчеркнуто, что в документах на новый автомобиль должно быть указано общее количество выбросов CO2 и первая дата регистрации автомобиля.

Указано, что физические лица могут воспользоваться такой компенсацией только один раз. Кроме того, компенсация в размере 1000 евро будет связана с идентификационным номером автомобиля (VIN) и за тот же автомобиль будет выплачиваться лишь один раз.

Сообщается, что компенсацию могут получить люди, которые будут покупать более экологичные автомобили с момента вступления закона в силу.

Компенсацию будут выплачивать в течение 30 дней с того дня, как принято решение о ее назначении.

Кроме того, жители, которые решили воспользоваться такой возможностью, должны знать, что приобретенные с помощью компенсации автомобили они не могут продать в течение двух лет, в противном случае им придется вернуть 1000 евро.

Это правило не действует в тех случаях, если автомобиль попал в ДТП и после этого ремонту не подлежит.