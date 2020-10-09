"Если гражданин размещает в интернете объявление о продаже животного, он должен указать номер регистрации животного у ветеринара или номер микросхемы, если животное чипировано. Если речь идет о щенках, которых еще рано чипировать, следует указать номер микросхемы матери", – сказал Паулаускас. По его словам, некоторые продавцы уже сейчас указывают такую информацию.
Министерство экономики и инноваций сообщило, что уже готовит поправки – продавцы животных должны будут указать исчерпывающую информацию о животных.
"Мало только узаконить указание информации о продаваемых животных, необходимо также ужесточить правила контроля продавцов, только тогда будет получен желаемый результат. Поэтому мы считаем, что необходимо регламентировать и обязательство заводчиков", – сказано в письме министерства.
По мнению Министерства экономики, необходимо пересмотреть всю систему контроля за заводчиками, укрепить функции контроля.
Глава Литовской организации по защите прав животных Бригита Кимантайте сказала, что сейчас в Литве в год подбирают 15 000 сбежавших или выброшенных людьми домашних питомцев.
В начале сентября разразился скандал, связанный с нелегальными питомниками, в которых в ужасных условиях разводили собак. Пострадавших животных передали службам опеки над животными.
Сейчас проводят 19 расследований. За жестокое обращение с животными, насилие над ними, грозят штрафы, арест или лишение свободы на срок до одного года.
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