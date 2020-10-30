В Литве предлагают разрешить продажу свободной земли в садоводческих товариществах

Соответствующую поправку к закону о садоводческих товариществах предложил депутат Альгирдас Буткявичюс. По его словам, такой проект был подготовлен по просьбе дачников, которые не могут купить землю на участке товариществ, несмотря на то, что она не используется и стоит неухоженная.

"В некоторых случаях товарищество даже не узаконило эту землю, поскольку в ней не нуждается. Таких случаев много. На данный момент нет закона, который позволил бы владельцам дачных участков купить свободную землю", – сказал Буткявичюс.

В соответствии с проектом, "земля общего пользования на территории садоводческих товариществ, если ее товарищество не выкупает и не берет в аренду у государства, с 1 января 2023 года станет землей фонда свободной государственной земли.

Если земля находится на территории садоводческих участков, где нет товарищества, то такая земля переходит в фонд с 1 июля 2021 года".

По словам Буткявичюса, такую землю будут стараться использовать рационально, ее будет администрировать Национальная земельная служба. Такую землю можно будет продать, сдать в аренду или передать в пользование на других законных основаниях.

Депутат надеется, что после принятия такого закона, на территории садоводческих товариществ будет меньше бесхозной земли.

Кстати, сейчас в парламент обсуждают поправки к закону о земле, согласно которым невыкупленную или не сданную в аренду землю на территории садоводческих участков с 2023 года разрешить продавать с аукционов. Этот проект решает только вопрос индивидуальных участков.