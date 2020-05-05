"Министр здравоохранения предлагает продлить карантин еще на две недели. Правительство примет решение. Но в таком случае мы будем обсуждать дополнительные послабления", - сказал 5 мая премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По словам главы правительства, решения могут быть связаны с облегчением перемещения между соседними странами, смягчением требований в работе бизнеса.

"У нас есть немало предложений, связанных с организацией мероприятий", - сказал Сквернялис. По словам премьер-министра, также надо искать решения, что делать с детскими садами и школами.

"Детские сады – да, со школами тоже ведут дискуссии, может, это коснется начальных школ, но не будем забегать вперед, пока мы только ведем переговоры с нашими социальными партнерами, с профсоюзами, и вчера была встреча с работниками системы образования, поскольку существуют определенные угрозы и страхи", – сказал Сквернялис.

По его словам, правительство в среду обсудит новую стратегию управления вызванным коронавирусом кризисом, стратегия охватит ближайшие два года, "как мы должны будем вести себя, как и по каким критериям будем делить популяцию на группы риска".

"Люди из группы риска должны особенно беречь себя, и мы должны будем их беречь. Можно найти разные формы – от ношения средств защиты до сведения контактов до минимума", - сказал Сквернялис.