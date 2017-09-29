"Все возможное лучшее лечение должно быть доступно, мы предлагаем начать дискуссию об использовании медицинской конопли в целях лечения, особенно тяжело больных", - заявил на пресс-конференции глава парламентской Комиссии по профилактики суицидов и насилия, консерватор Миколас Маяускас.
Вице-спикер Сейма, консерватор Ирена Дегутене отметила, что обратиться к министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге по возможности пересмотреть списки наркотических и психотропных веществ с целью узаконить использование медицинской конопли для тяжело больных.
М. Маяускас утверждает, что медицинской коноплей лечат онкологических больных, пациентов с рассеянным склерозом, с тяжелыми формами эпилепсии, ВИЧ/СПИДом, страдающих от хронических болей.
Глава национального института раковых заболеваний Феликсас Янкявичюс отметил, что употребление медицинской конопли легализовано во многих странах, "использование медицинских каннабиойдов одобрила и Европейская комиссия по лекарствам.
"Они достаточно успешно используются в борьбе с хронической болью в онкологии, колебаниями настроения, проблемами аппетита. Отличаются меньшей токсичностью и действительно могут быть альтернативной формой лечения", - сказал Ф. Янкявичюс.
В Литве медицинская конопля не отделяется от рекреационной, и запрещена по фармацевтическому закону. В нем говорится, что в медицинских целях можно использовать лишь вещества, находящиеся во втором списке перечня наркотических и психотропных веществ. Списки утверждает министр здравоохранения.
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