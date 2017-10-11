Поскольку мэр освобождать квартиру не намерен, дирекция парка обратилась в Имущественный фонд с просьбой продать квартиру.

Квартира площадью 23,13 кв. м семье Ясайтиса была предоставлена Лесничеством Куршской косы в 1997 году. С ним был подписан бессрочный договор об аренде. Так он получил квартиру в Неринге, на ул. Прейлос.

В документе было сказано, что квартира однокомнатная с отдельной кухней, жилая площадь квартиры – 18,38 кв. м, а общая полезная – 23,13 кв. м, квартира была с частичными удобствами.

Центр регистра информировал DELFI, что на данный момент эта квартира принадлежит Литовской Республике, его администратором является Национальный парк Куршской косы. От лесничества парк унаследовал не только квартиру, но и ее арендатора.

Поскольку парк нуждался в ведомственной квартире, а Ясайтис в парке никогда не работал, в 2007 г. дирекция парка обратилась в Клайпедский участковый суд с просьбой о расторжении договора об аренде и выселении квартиросъемщика.

Однако судья Эгидиюс Мицкявичюс отклонил иск Куршской косы. Суды высшей инстанции так же оставили это постановление в силе.

По этой причине дирекция парка решила продать квартиру через Имущественный фонд. Основная причина – дирекция не может пользоваться квартирой, поскольку Ясайтис может в ней жить сколько хочет.

Ясайтис каждый месяц оплачивает коммунальные услуги и аренду в размере 15,94 евро.

Директор Национального парка Куршской косы Аушра Фесер подтвердила DELFI, что процедуры передачи квартиры Имущественному фонду уже начаты. Купить квартиру предложат и Ясайтису.

"Мы в данной системе хотим сохранить ведомственные квартиры. Они нужны для привлечения работников с небольшими доходами. Зарплаты людей - 400-500 евро. Зарплата небольшая, работа тяжелая. Квартиры нужны и для научной деятельности: ведь приезжают ученые и студенты", - сказал вице-министр охраны окружающей среды Мартинас Норбутас.

Мэр Неринги Ясайтис сказал DELFI, что его беспокоит возможная продажа квартиры. Мэр сказал, что в лесничестве он работал с 1987 до 1996 г.

"В лесничестве я много работал. В иске сказано, что в национально парке я не работал. Это две разные юридические единицы. Я мог приватизировать эту квартиру, поскольку получил в 1997 г.", - сказал мэр.

"Этого я больше всего боюсь", - отреагировал Ясайтис на вопрос, знает ли он о планах парка в связи с продажей квартиры.Он подтвердил, что и сейчас живет в этой квартире. Он уверял, что ему больше негде жить.

"Мое имущество - три ружья и кажется два автомобиля. Имущественный банк должен будет предложить эту квартиру мне. Но я скорее всего не буду покупать ее по рыночной цене. И я не знаю, пока работаю мэром, наверное, придется жить в кабинете. Потом, когда не выберут, не знаю, где буду жить. На улице окажется еще один человек в Литве. Когда получил эту квартиру, в ней не было окон, дверей, туалета, кухни. Это была одна комната – 20 кв. м, где я сделал кухню, душ и туалет на свои деньги. У меня нет никакого жилья, ничего личного, только две машины и три ружья. Жилья у моей семьи не было никогда", - сказал Ясайтис.

Правда, есть интересный факт. Мэр пополнил декларацию интересов и указал, что арендует квартиру, совсем недавно.

В ГНИ есть информация, что у семьи мэра есть и другое имущество.

21 сентября, по новым данным, у него есть земля стоимостью 1200 евро, стоимость машин – 11 450 евро. Кроме того, ему принадлежат акции на сумму 4055 евро. В кредитных ведомствах его накопления составляют 6799 евро. Есть другие зарегистрированные ценности на сумму – 732 евро.

По данным Центра регистра, средняя стоимость этой квартиры 1 января 2017 г. составляла 25 600 евро.