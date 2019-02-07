В Литве появился Tinder для знакомства с собаками

В описаниях указываются пол, возраст и другие детали (например, проводилась ли стерилизация или кастрация).

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На главном экране пользователям показывают профили питомцев. "Крестик" — переход к следующей собаке, "сердечко" — животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте. Там с собакой можно пообщаться и решить, хотите ли вы забрать ее к себе. Кроме того, в течение первых двух недель наставники из GetPet будут помогать советами по уходу за питомцем.

Пока приложение работает только в Литве. В будущем создатели GetPet планируют добавить в приложение кошек и других животных.