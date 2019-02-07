В описаниях указываются пол, возраст и другие детали (например, проводилась ли стерилизация или кастрация).
На главном экране пользователям показывают профили питомцев. "Крестик" — переход к следующей собаке, "сердечко" — животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте. Там с собакой можно пообщаться и решить, хотите ли вы забрать ее к себе. Кроме того, в течение первых двух недель наставники из GetPet будут помогать советами по уходу за питомцем.
Пока приложение работает только в Литве. В будущем создатели GetPet планируют добавить в приложение кошек и других животных.
В Литве появился Tinder для знакомства с собаками (1)
В январе литовские разроботчики выпустили приложение...
В Вильнюсе прокладывают велодорожку протяженностью 4 км (2)
В этом году на ул. Т.Нарбуто начнут прокладку новой...
Впервые в истории: Ниагарский водопад будет освещен цветами литовского триколора (9)
В Канаде по случаю 70-летия Декларации Движения Борьбы...
Эпидемия гриппа объявлена в половине литовских муниципалитетов
В Литве от гриппа скончались уже 12 человек....
TOP новостей
Revolut трудоустроит в Литве 70 человек, обслуживание будет на литовском языке (44)
Revolut объявил о создании в Вильнюсе 70 новых рабочих...
Впервые в истории: Ниагарский водопад будет освещен цветами литовского триколора (9)
В Канаде по случаю 70-летия Декларации Движения Борьбы...
В Вильнюсе прокладывают велодорожку протяженностью 4 км (2)
В этом году на ул. Т.Нарбуто начнут прокладку новой...