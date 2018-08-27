Идея назвать этот мост мостом "Столетия" родилась у Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД). Эту инициативу поддержала и мэрия Юрбаркского района, которая организовала торжественную церемонию.

На церемонии присутствовали и представители мэрии Шакяйского района, они порадовались, что сейчас Шакяй и Юрбаркас свяжет мост с таким звучным названием.

Длина моста – 494 м. Он начинается на 56,78 км дороги Nr. 137 Пильвишкяй–Шакяй–Юрбаркс и заканчивается на 57,28 км этой дороги. Мост через Неман соединяет Юрбаркас с Кудиляй.

Мост начали строить в январе 1975 г., а открыли 3 ноября 1978 года. Известно, что мосту дали гарантию на 100 лет.