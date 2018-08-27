Самый длинный в Литве мост через Неман около Юрбаркаса в минувшую пятницу получил новое имя. Еще весной поступило сообщение о том, что мост получит название моста "Столетия", а 24 августа состоялась торжественная церемония.
Ilgiausias tiltas per Nemuną Lietuvoje gavo "Šimtmečio" vardą
© DELFI

Идея назвать этот мост мостом "Столетия" родилась у Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД). Эту инициативу поддержала и мэрия Юрбаркского района, которая организовала торжественную церемонию.

На церемонии присутствовали и представители мэрии Шакяйского района, они порадовались, что сейчас Шакяй и Юрбаркас свяжет мост с таким звучным названием.

Длина моста – 494 м. Он начинается на 56,78 км дороги Nr. 137 Пильвишкяй–Шакяй–Юрбаркс и заканчивается на 57,28 км этой дороги. Мост через Неман соединяет Юрбаркас с Кудиляй.

Мост начали строить в январе 1975 г., а открыли 3 ноября 1978 года. Известно, что мосту дали гарантию на 100 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Средняя зарплата женщин в Литве по-прежнему отстает от мужчин

Во втором квартале этого года начисленная (брутто)...

Евробарометр: половина жителей Литвы не активны физически

Половина жителей Литвы не являются физически...

Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (10)

27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...

Дешево и сердито: пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры (2)

Болгария недавно была признана самой дешевой для...

Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (142)

"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...

TOP новостей

Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (12)

Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...

Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (142)

"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...

Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (177)

Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...

Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (10)

27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...

Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (12)

Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...