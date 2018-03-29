В Литве появились первые перелески

Первые лучи солнца принесли в Литву долгожданные весенние цветы. В лесах, на солнечных склонах, уже появились первые перелески – долгожданные вестники весны.
Люди делятся их фотографиями в социальных сетях.
Редакция представляет снимки, которые были сделаны в Веркяйском региональном парке.
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