Чтобы поменять права по интернету, надо выполнить два требования: во-первых, удостоверение личности должно быть выдано не позже чем 5 лет назад, во вторых надо иметь действующую медицинскую справку. Важно отметить, что у Regitra есть данные о здоровье водителя в своей системе, если старая справка еще действует или новая была предоставлена электронным способом. Большая часть поликлиник уже в течение некоторого времени предоставляет Regitrai электронные документы.

Итак, если фото действительно, водителю достаточно проверить здоровье. Отныне не придется ездить в отделение Regitrа.

"Раньше была проблема - для замены прав водитель должен был ехать в Regitrа. Нужно было сделать фотографию и предоставить медицинскую справку. Мы рады, что отныне еще больше людей сможет получить услугу по интернету", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

До сих пор по интернету документ могли заказать только молодые водители, которые меняют временные права на постоянные. Они могли это сделать, поскольку у них было фото, сделанное 2 года назад.

Заказать права можно на сайте Regitrа: https://www.eregitra.lt/vepp-web/.

Напомним, что желающие могут заказать новое удостоверение с доставкой на дом.