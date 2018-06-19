Regitra расширяет предоставление электронных услуг, поэтому отныне водители могут сделать фото на права не только в ее отделениях. Фото и подписи водителей будут брать из Регистра жителей Литвы, поэтому появится возможность поменять права по интернету. Главное – чтобы у жителя паспорт или идентификационная карта были выданы не позже чем 5 лет назад.
Vairuotojo pažymėjimas
© DELFI / Karolina Pansevič

Чтобы поменять права по интернету, надо выполнить два требования: во-первых, удостоверение личности должно быть выдано не позже чем 5 лет назад, во вторых надо иметь действующую медицинскую справку. Важно отметить, что у Regitra есть данные о здоровье водителя в своей системе, если старая справка еще действует или новая была предоставлена электронным способом. Большая часть поликлиник уже в течение некоторого времени предоставляет Regitrai электронные документы.

Итак, если фото действительно, водителю достаточно проверить здоровье. Отныне не придется ездить в отделение Regitrа.

"Раньше была проблема - для замены прав водитель должен был ехать в Regitrа. Нужно было сделать фотографию и предоставить медицинскую справку. Мы рады, что отныне еще больше людей сможет получить услугу по интернету", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

До сих пор по интернету документ могли заказать только молодые водители, которые меняют временные права на постоянные. Они могли это сделать, поскольку у них было фото, сделанное 2 года назад.

Заказать права можно на сайте Regitrа: https://www.eregitra.lt/vepp-web/.

Напомним, что желающие могут заказать новое удостоверение с доставкой на дом.

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