Чтобы поменять права по интернету, надо выполнить два требования: во-первых, удостоверение личности должно быть выдано не позже чем 5 лет назад, во вторых надо иметь действующую медицинскую справку. Важно отметить, что у Regitra есть данные о здоровье водителя в своей системе, если старая справка еще действует или новая была предоставлена электронным способом. Большая часть поликлиник уже в течение некоторого времени предоставляет Regitrai электронные документы.
Итак, если фото действительно, водителю достаточно проверить здоровье. Отныне не придется ездить в отделение Regitrа.
"Раньше была проблема - для замены прав водитель должен был ехать в Regitrа. Нужно было сделать фотографию и предоставить медицинскую справку. Мы рады, что отныне еще больше людей сможет получить услугу по интернету", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.
До сих пор по интернету документ могли заказать только молодые водители, которые меняют временные права на постоянные. Они могли это сделать, поскольку у них было фото, сделанное 2 года назад.
Заказать права можно на сайте Regitrа: https://www.eregitra.lt/vepp-web/.
Напомним, что желающие могут заказать новое удостоверение с доставкой на дом.
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Комитет сейма Литвы одобрил введение "потолка" взносов в Фонд соцстраха (5)
Комитет по социальным вопросам и труду сейма Литвы в...
Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие налоговой реформы (2)
Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие...
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
В США идут письма с мольбами и просьбами о помощи: за Венцкене вступились ее тетя и Садунайте (5)
Бывшая судья и депутат литовского парламента Неринга...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...
Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...