Проекты планируется реализовать с привлечением партнерства частного и публичного секторов.
"Это стратегический проект министерства обороны, после реализации которого в ближайшие годы будет создана совершенно новая военная инфраструктура для подразделений литовской армии в размере батальона", – говорится в сообщении.
Переговоры с потенциальными инвесторами или инвестором будут проходить в 2019–2020 годах, договор о партнерстве на 15 лет планируется подписать в конце 2020 года.
Минобороны будет требовать, чтобы развитие проектов заняло не более двух с половиной лет, а за работы министерство рассчитывается в течение 12 с половиной лет.
При избрании возможных подрядчиков попытаются привлечь не только сильнейшие литовские компании, но и девелоперов и инвесторов из-за рубежа.
В рамках проекта на участке в 10 гектаров в Шилальском районе, участке в 17 гектаров в Вильнюсском районе и на участке в 8 гектаров в Шяуляй намечается построить казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные, спортивные площадки и помещения и прочие строения.
Планируется, что в военном городке в Шяуляй обоснуется батальон пехоты им. князя Маргириса Бригады мотопехоты "Жемайтия", в населенном пункте Паюрис Шилальского района будет создана инфраструктура для артиллерийского батальона им. генерала Мотеюса Пячюлёниса, а в Вильнюсском районе, в деревне Рокантишкес, должен обосноваться один из батальонов бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), куда в перспективе планируется перенести дислоцированные в Вильнюсе военные штабы.
В данный момент подразделения литовской армии в основном размещены на бывших военных территориях и в зданиях советской армии.
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