Государственная служба охраняемых территорий сообщила порталу GRYNAS.lt, что на новую башню можно будет подняться с 4 июля. Пока можно лишь взглянуть на ее фасад, внутри еще монтируют лестницу и другие оснащения. Праздник по случаю открытия башни запланирован на середину июля.
Площадка будет находиться на 45-метровой высоте. Высота самой башни - 51 м. С башни будет открываться вид на Неман.
Рядом будет оборудована прогулочная тропа.
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