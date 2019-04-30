Государственная служба охраняемых территорий сообщила порталу GRYNAS.lt, что на новую башню можно будет подняться с 4 июля. Пока можно лишь взглянуть на ее фасад, внутри еще монтируют лестницу и другие оснащения. Праздник по случаю открытия башни запланирован на середину июля.

Площадка будет находиться на 45-метровой высоте. Высота самой башни - 51 м. С башни будет открываться вид на Неман.

Рядом будет оборудована прогулочная тропа.