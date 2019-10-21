"Вчера во многих местах страны фиксировалась рекордная для 20 октября температура. Теплее всего было в Кибартай, здесь температура составила 20,2 градуса. 20 градусов также было в Варене, Таураге", – сообщила BNS синоптик Алва Нагелите.
Теплая погода должна продлится и в ближайшие дни.
В понедельник будет облачно с прояснениями, в северной части страны ожидаются дожди. Воздух прогреется до 12–17 градусов, местами будет до 19.
Во вторник местами ожидаются небольшие дожди, ночью и утром – туман. Температура ночью 7–12, днем 14–19, а на юго-востоке местами до 20 градусов тепла.
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