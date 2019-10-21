В воскресенье в большинстве районов Литвы фиксировались температурные рекорды, а теплее всего было в Кибартайском, Варенском и Таурагском районах – здесь столбик термометра превысил отметку в 20 градусов, сообщила Гидрометеорологическая служба Литвы.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Вчера во многих местах страны фиксировалась рекордная для 20 октября температура. Теплее всего было в Кибартай, здесь температура составила 20,2 градуса. 20 градусов также было в Варене, Таураге", – сообщила BNS синоптик Алва Нагелите.

Статьи по теме:
Погода: в Литве по-прежнему будет тепло  (1)
В понедельник в Вильнюсе поставлен тепловой рекорд, продержавшийся 101 год  (7)

Теплая погода должна продлится и в ближайшие дни.

В понедельник будет облачно с прояснениями, в северной части страны ожидаются дожди. Воздух прогреется до 12–17 градусов, местами будет до 19.

Во вторник местами ожидаются небольшие дожди, ночью и утром – туман. Температура ночью 7–12, днем 14–19, а на юго-востоке местами до 20 градусов тепла.

Общество

Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (4)

В литовской судебной системе произошел еще один...

В Литве поставлены температурные рекорды – в воскресенье было больше 20 градусов (1)

В воскресенье в большинстве районов Литвы...

Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (4)

Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...

Погода: в Литве по-прежнему будет тепло (1)

На минувшей неделе стояла теплая погода. Во многих...

Члены Сейма хотят ужесточить контроль над торговлей алкоголем (21)

С мая 2020 года члены Сейма предлагают еще больше...

TOP новостей

Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (4)

Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...

Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (4)

В литовской судебной системе произошел еще один...

В Литве поставлены температурные рекорды – в воскресенье было больше 20 градусов (1)

В воскресенье в большинстве районов Литвы...

Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (121)

"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...

Погода: в Литве по-прежнему будет тепло (1)

На минувшей неделе стояла теплая погода. Во многих...