В этом году доходы за 2018 г. должны декларировать почти 702 000 жителей, 459 000 из них сделали это до 29 апреля. Декларировать имущество должны были около 100 000 человек, по данным на 29 апреля это сделали около 59 000 жителей.

Декларации в обязательном порядке должны заполнять самозанятые жители, жители, которые продали автомобиль, раньше чем через три года со дня его покупки или недвижимость раньше чем через 10 лет с тех пор как вступили в право на нее, кроме того, жители, получавшие доходы за счет аренды жилья и те жители, которые получали доходы из-за границы.

"Важно, чтобы декларации (форма GPM308) за 2018 год были заполнены до 2 мая 2019 года. Если жители ее не подадут или сделают это с опозданием, то 2% подоходного налога, который хотят перевести в помощь организации или кому-то еще, не будут переведены или будут переведены позже, когда житель заполнит декларацию", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

ГНИ напоминает, что после 2 мая за каждый просроченный день уплаты подоходного налога будут считать пеню в размере 0,03%