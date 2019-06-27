В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В пятницу вероятность дождя уменьшится. Ночью местами еще пройдут дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет 11-16 градусов.
Днем осадков не ожидается. Облачность снизится. Будет ветрено, порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Воздух сильно не прогреется, днем будет всего 19-24 градусов тепла.
В субботу вероятность осадков невелика. Порывы ветра по-прежнему будут сильными, днем до 15–17 м/с. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градус тепла.
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