В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В пятницу вероятность дождя уменьшится. Ночью местами еще пройдут дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет 11-16 градусов.

Днем осадков не ожидается. Облачность снизится. Будет ветрено, порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Воздух сильно не прогреется, днем будет всего 19-24 градусов тепла.

В субботу вероятность осадков невелика. Порывы ветра по-прежнему будут сильными, днем до 15–17 м/с. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градус тепла.