Показатель заболеваемости снижают, чтобы согласовать политику открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюза.

До сих пор в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом входили страны, в которых за последние 14 фиксировался показатель больше 25 случаев на 100 000 жителей.

В соответствии с действующим порядком, лица, прибывающие из таких стран, должны провести 14 дней в изоляции. Из стран, где уровень заболеваемости составляет от 25 случаев на 100 000 жителей иностранцам приезжать в Литву запрещается.

Напомним, что с учетом эпидемиологических показателей список стран с высоким уровнем заболеваемости корректируется каждую пятницу, а вступает в силу с понедельника.