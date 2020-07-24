Показатель заболеваемости снижают, чтобы согласовать политику открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюза.
До сих пор в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом входили страны, в которых за последние 14 фиксировался показатель больше 25 случаев на 100 000 жителей.
В соответствии с действующим порядком, лица, прибывающие из таких стран, должны провести 14 дней в изоляции. Из стран, где уровень заболеваемости составляет от 25 случаев на 100 000 жителей иностранцам приезжать в Литву запрещается.
Напомним, что с учетом эпидемиологических показателей список стран с высоким уровнем заболеваемости корректируется каждую пятницу, а вступает в силу с понедельника.
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