Отныне опасными странами считаются Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Германия, Франция, Испания и вся Италия, а не отдельные ее регионы, как было до сих пор.

Временно поездки в эти страны не рекомендуются.

По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, важно, чтобы люди оценили риск, связанный с поездками, тем более, что не за горами весенние каникулы.

"Сейчас ситуация быстро меняется, поэтому это надо учитывать, думать, действительно ли надо ехать туда, где распространяется коронавирус или лучше отложить поездку на другое время. Я призываю жителей делать ответственный выбор", – сказал Верига.