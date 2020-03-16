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В Литве пока не разрешают проводить анализы на коронавирус ни одному частному учреждению, поскольку они не могут обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности, заявило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.
В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках
© AFP / Scanpix

"Ни один частный центр, который обратился в Министерство здравоохранения с целью самостоятельного проведения анализов на COVID-19 желающим этого пациентам, не может обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности", – заявила в понедельник BNS замминистра здравоохранения Литвы Лина Ярушевичене.

По ее словам, при взятии мазка на коронавирус Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр инфекционных заболеваний выдвигают строгие требования обеспечения сортировки пациентов и безопасности персонала.

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"Это возможно лишь тогда, когда учреждение здравоохранения имеет целевую подготовку – создана возможность направлять пациентов с жаром и без температуры в различные потоки, есть достаточные человеческие ресурсы для этого процесса, всему персоналу обеспечиваются меры защиты", – сказала Л. Ярушеввичене.

"В противном случае драматично вырастает вероятность распространения инфекции среди пациентов и персонала", – добавила она.

В связи с угрозой распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.

ru.DELFI.lt
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