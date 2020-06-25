aA
В Литве за последние сутки подтверждены два новых случая коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Всего в Литве подтвердили: 1806 случаев
Количество больных: 224
За последние сутки: 2
Количество скончавшихся от коронавируса: 78
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1494
В изоляции: 143
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С июля при покупке автомобиля в Литве ждет новый налог (30)
С 1 июля 2020 года в Литве вступает в силу налог на...
Дети на улице после 22 ч. - можно ли это считать неисполнением родительских обязанностей? (10)
Летние светлые вечера многие дети проводят во дворах....
В Литве Дорожная полиция снова проводит массовые рейды (3)
После долгого перерыва Дорожная полиция Вильнюсского...
В Литве подтверждены два новых случая коронавируса (2)
В Литве за последние сутки подтверждены два новых...
Погода: до выходных никаких неприятностей не будет (3)
25 июня погоду в Литве обусловит антициклон. Утро будет...