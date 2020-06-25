В Литве подтверждены два новых случая коронавируса

Всего в Литве подтвердили: 1806 случаев

Количество больных: 224

За последние сутки: 2

Количество скончавшихся от коронавируса: 78

Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10

Выздоровели: 1494

В изоляции: 143