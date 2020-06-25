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В Литве за последние сутки подтверждены два новых случая коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Литве подтверждены два новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве подтвердили: 1806 случаев
Количество больных: 224
За последние сутки: 2
Количество скончавшихся от коронавируса: 78
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1494
В изоляции: 143

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