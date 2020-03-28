В Литве подтверждены 7 случаев смерти от коронавируса

"Вечером 28 марта 2020 года еще одной печальной новостью стала смерть 78-летнего пациента, проходившего курс лечения в офтальмологическом отделении. И хотя в этом возрасте было не одно заболевание, вирус COVID-19 был также установлен. Искренние соболезнования родным и близким ...", - написал В. Грубляускас в своем "Фейсбук".

"28 марта В 13 часов в Укмергском районе было зарегистрировано 20 случаев короновируса, в том числе 4 умерли", - пишет Д. Варнас.

В своих комментариях Д. Варнас подтвердил, что покойный пациент лежал в отделение сестринского ухода.

"Я должен дать понять, что человек умер не от короновируса, только тест умершего на COVID-19 положительный.

Тест был взят 25 числа, умер в четверг, 26 числа. Это 74-летний мужчина с историей болезни и был в группе высокого риска.

Этот человек находился в отделении сестринского ухода, и сегодня мы получили ответ теста", - пояснил Д. Варнас, директор администрации муниципалитета Укмерге.

По словам представителя муниципалитета, в лабораториях есть очередь непроверенных тестов, а это означает, что ожидать результатов некоторых анализов необходимо чуть ли не два дня.

"В пятницу я сам позвонил в лабораторию, принцип состоит в том, что вчера было 1200 непроверенных тестов, 300-400 тестов в день, сам тест не может держаться более 5 дней, в противном случае он больше не активен, нужно будет повторить тест.

Лаборатория только смотрит на дату, чтобы успевать проверять. Я думаю, у нас будет куча результатов в понедельник, цифры резко изменятся, будем надеяться, на хорошее, а не на плохое, потому взяты 94 теста из отделения сестринского ухода, несколько десятков медицинских тестов.

Я сам проверил местный мобильный контрольно-пропускной пункт в субботу, и он работает нормально. Мы планируем проконсультироваться со всеми врачами в нашей клинике в ближайшие дни. В субботу 40 врачей сдавали анализы, а завтра мы планируем принять 60 врачей", - сказал глава городской администрации.

"Да, это шестая смерть", - заявила в субботу BNS пресс-секретарь Министерства здравоохранения Неринга Микенайте.

Она сказала, что человек умер в больнице Укмерге и находился в группе риска.

"Человек пожилого возраста, уже лечился", - сказала пресс-секретарь министерства.

Она также добавила, что коронавирус был обнаружен у человека до его смерти.

На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 382 случая коронавируса COVID-19, а также шесть случаев смерти.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.