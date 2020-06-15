В Литве подтверждены 5 новых случаев коронавируса и еще одна смерть

Сейчас в Литве больны коронавирусом 258 человек, выздоровели 1429 человек. На изоляции находятся 316 человек.
Также сообщается, что от коронавируса скончались 76 человек. По данным на воскресенье, жертв этого вируса насчитывалось 75. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 ввозных случаев.
За минувшие сутки проверено 1608 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 365 тыс. 136.
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