В Литве подтверждены 4 новых случая коронавируса - минимум с середины марта

В настоящее время насчитывается 727 человек, болеющий коронавирусной инфекцией. 46 человек умерли, а 635 выздоровели. В настоящее время в изоляции находится 397 человек.

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения, за прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.