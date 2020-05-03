В Литве подтверждены 4 новых случая коронавируса - минимум с середины марта

В настоящее время насчитывается 727 человек, болеющий коронавирусной инфекцией. 46 человек умерли, а 635 выздоровели. В настоящее время в изоляции находится 397 человек.
По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения, за прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.
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