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За прошедшие сутки в Литве устаервлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1410 человек. Выздоровели 635.
В Литве подтверждены 4 новых случая коронавируса - минимум с середины марта
© Shutterstock

В настоящее время насчитывается 727 человек, болеющий коронавирусной инфекцией. 46 человек умерли, а 635 выздоровели. В настоящее время в изоляции находится 397 человек.

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения, за прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.

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