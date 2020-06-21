В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 июня:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1798 человек

Больны: 237

За прошедшие сутки: 3 новых случаев

Количество скончавшихся: 76

Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10

Выздоровели: 1475

В изоляции находятся: 174