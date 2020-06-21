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Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве подтверждено в общей сложности 1798 случаев заражения, за прошедшие сутки зафиксировано 3 случая новых случая коронавируса, 1475 человек выздоровели.
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 июня:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1798 человек
Больны: 237
За прошедшие сутки: 3 новых случаев
Количество скончавшихся: 76
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Выздоровели: 1475
В изоляции находятся: 174

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