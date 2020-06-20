aA
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве подтверждено в общей сложности 1795 случаев заражения, за прошедшие сутки зафиксировано 3 случая новых случая коронавируса, 1470 человек выздоровели.
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 20 июня:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1795 человек
Больны: 239
За прошедшие сутки: 3 новых случаев
Количество скончавшихся: 76
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Выздоровели: 1470
В изоляции находятся: 187

Статьи по теме:
Жители Литвы рассказали, какие места после карантина будут по-прежнему избегать  (19)
В Байсогале COVID-19 заразились члены одной семьи: подозревают, что водитель не соблюдал изоляцию  (15)

С 1 июня было зафиксировано 18 привозных случаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

После новых случаев коронавируса – беспокойство в связи с ситуацией в транспортной компании в Мариямполе (6)

7 из 8 подтвержденных в четверг новых случаев...

TOP новостей

Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (2)

"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...

"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (8)

Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....

Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран

Режим карантина действовал в Литве три месяца, на этот...

В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (140)

В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...

В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (1)

Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...

|Maža didelių žinių kaina