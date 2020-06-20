В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 20 июня:
В Литве коронавирус подтвержден у: 1795 человек
Больны: 239
За прошедшие сутки: 3 новых случаев
Количество скончавшихся: 76
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Выздоровели: 1470
В изоляции находятся: 187
С 1 июня было зафиксировано 18 привозных случаев.
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