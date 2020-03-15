В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

Уточняется, что один человек изолирован и лечится в Клайпедской университетской больнице, два - в Вильнюсе, клиника Сантарос. Им всем оказывается необходимая помощь.

Из-за новых случаев начаты эпидемиологические исследования. По сообщениям, второй зараженный человек в Клайпеде посетил Данию. В субботу 22-летний мужчина был доставлен в больницу из муниципалитета Риетавы.

Медики и специалисты Бюро общественного здравоохранения выясняют, следовал ли молодой человек инструкциям, находился ли в изоляции и как именно вернулся домой.

Таким образом, в настоящее время в Литве подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19. Первый пациент уже выздоровел и отправился домой.