В Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса и 15 смертей

За сутки выздоровели 98 человек.
С начала пандемии COVID-19 заразились 74 тысячи 649 человек, 43 тысячи 313 все еще болеют, 30 тысяч 390 выздоровели.
Всего в Литве от коронавируса умерли 629 человек, 321 человек умер от других причин.
За минувшие сутки было проверено 7216 проб на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион 327 тысяч 648.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы требует немедленно ужесточить карантин: новые ограничения коснутся многих
Президент Гитанас Науседа призывает к немедленному...
Планируется ужесточение карантина: школы в обязательном порядке вернутся к удаленному обучению (28)
Число новых случаев коронавируса в Литве не...
Науседа ведет себя гораздо мягче, чем предполагалось: для этого было как минимум две серьезные причины (9)
В пятницу президент представил свое решение по списку...
Реакция профессора на очередной антирекорд: на Рождество и Новый год больных будет еще больше (72)
В субботу сообщили, что за прошедшие сутки в Литве...
Беларусь: в Минске и других городах проходит "Марш воли" дополняется (37)
В Беларуси продолжаются массовые протесты после...