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За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
В Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса и 15 смертей
© Vidmantas Balkūnas

За сутки выздоровели 98 человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились 74 тысячи 649 человек, 43 тысячи 313 все еще болеют, 30 тысяч 390 выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерли 629 человек, 321 человек умер от других причин.

За минувшие сутки было проверено 7216 проб на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион 327 тысяч 648.

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