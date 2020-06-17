В Литве подтверждено 2 новых случая коронавируса

Сейчас в Литве больны коронавирусом 245 человек, выздоровели 1447 человек. На изоляции находятся 238 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.

Во вторник проверено 6026 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 375 тыс. 572.