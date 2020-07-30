В Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 330 человек, 1639 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 92 завозных случая.
В изоляции находятся 175 человек.
За сутки проверено 4335 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 515 тыс. 797.
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