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За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2062, сообщил в четверг Минздрав.
В Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Сейчас коронавирусом больны 330 человек, 1639 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 92 завозных случая.

В изоляции находятся 175 человек.

За сутки проверено 4335 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 515 тыс. 797.

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