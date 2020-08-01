В Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса

В Литве в общей сложности 2093 случая коронавируса, 356 человек все еще болеют, 1644 выздоровели, и 153 человека находятся в изоляции. 80 человек умерли от COVID-19, и еще 13 человек, инфицированных коронавирусом, умерли из-за других причин. По состоянию на 1 июня, в Литве зарегистрировано 100 привозных случаев.