В Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса

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В Литве за прошедшие сутки подтверждено 18 случаев, из которых 6 были привызноми, 9 заразились после контакта с ранее подтвержденными случаями, а обстоятельства заражения 3 человек неясны. 7 случаев были выявлены в Вильнюсе, 5 в Каунасе, 4 в Паневежисе, 2 в Шяуляйском уезде.
В Литве в общей сложности 2093 случая коронавируса, 356 человек все еще болеют, 1644 выздоровели, и 153 человека находятся в изоляции. 80 человек умерли от COVID-19, и еще 13 человек, инфицированных коронавирусом, умерли из-за других причин. По состоянию на 1 июня, в Литве зарегистрировано 100 привозных случаев.
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